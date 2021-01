Parma, domani incontro con la Roma: si prova a sbloccare l'operazione Fazio

Sono ore decisive per il futuro di Federico Fazio, giocatore in uscita dalla Roma che tanto piace al Parma e al proprio tecnico Roberto D'Aversa. In particolare, come rimarcato dalla redazione di Sky Sport, è previsto un incontro nella giornata di domani tra la società capitolina e quella ducale, con le parti che proveranno a sbloccare una trattativa che va ormai avanti già da diversi giorni.