Parma, l'agente di Man e Mihaila: "Futuro? A fine maggio ci sentiremo e capiremo"

Giovanni Becali, agente di Valentin Mihaila e di Dennis Man, ha parlato in esclusiva a ParmaLive.com: In Italia si è parlato di Napoli e Roma per Mihaila? Sono voci. Le squadre interessate hanno tutte il mio numero, ora c'è da pensare alle qualificazioni ai Mondiali, poi al finale di campionato. A fine maggio ci sentiremo e capiremo qual è il percorso giusto".

I tifosi sono preoccupati che in caso di malaugurata retrocessione in B, sarà impossibile trattenere Mihaila e Man.

"Non ci sono problemi. E allo stesso tempo possono esserci sorprese, i due sono apprezzati da tante squadre ed è lecito pensare che se facessero bene nel finale di stagione gli interessamenti possano aumentare. Ma ora il Parma deve pensare alle sue dieci finali".