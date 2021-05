Parma, Laurini: "Stagione negativa, ma daremo il massimo fino alla fine"

Vincent Laurini, difensore del Parma, ha parlato così ai microfoni di Sky a pochi minuti dal match contro il Sassuolo: "La stagione è stata molto negativa, è difficile affrontare queste partite ma dobbiamo dare il massimo per rispetto dei tifosi e di tutti. Daremo il massimo per questa partita. Arrivare ultimi non è mai bello, ma quando si retrocede non c'è molta differenza tra il diciottesimo e l'ultimo posto ma può essere una motivazione"