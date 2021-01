Parma, oggi si decide il futuro di Liverani: il tecnico appeso a un filo dopo la debacle di ieri

Giorno decisivo per il futuro di Fabio Liverani. All'indomani della pesante sconfitta casalinga contro il Torino, il Parma è intenzionato a cambiare allenatore e a richiamare Roberto D'Aversa, ancora sotto contratto. Il summit di ieri non ha portato a una decisione definitiva, ma oggi le parti si aggiorneranno nuovamente. E per Liverani - 12 punti in 15 partite - potrebbe concludersi l'avventura alla guida del Parma.