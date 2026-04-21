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Parma, Pellegrino a parte dopo il colpo alla testa di Udine. Sarà valutato giornalmente
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Il Parma ha ripreso gli allenamenti nella mattinata di oggi. Lavoro a parte per Mateo Pellegrino, seguendo la prassi legata all’uscita dal campo del centravanti argentino per un colpo alla testa nell’ultima giornata di campionato con l'Udinese.
Il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno dallo staff sanitario e tecnico del Parma, nell’obiettivo di un rientro in gruppo.
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