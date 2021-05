Parma, Ribalta: "Italiano non sarà il nuovo allenatore. Tre tecnici a libro paga? No problema"

Javier Ribalta, Managing Director Sport crociato, ha così parlato in conferenza stampa della scelta del prossimo tecnico del Parma: "Non abbiamo ancora deciso chi sarà, ma abbiamo qualche candidato e abbiamo chiaro l'identikit. Vogliamo farlo al più presto. Potrà essere italiano o straniero, non è una questione di nazionalità ma di qualità e di condividere un certo di calcio e di visione di club. Offerta importante per Italiano? Non è vero. Tre allenatori a libro paga? Non influirà sulla scelta e ancora è presto. Per noi non cambia nulla, rispetteremo quelle che saranno le volontà di Roberto e di Fabio. Se vogliono trovare una soluzione siamo aperti, ma senza urgenza e rispettando le loro scelte"