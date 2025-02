Ufficiale Parma, rinnovato il contratto di Circati. Il difensore firma per altri 4 anni e mezzo

Il Parma annuncia di aver esteso il contratto di uno dei giocatori più importanti della propria difesa, l'italo australiano Alessandro Circati (21 anni).

Di seguito il comunicato ufficiale diramato dal club emiliano in maglia gialloblù: "Parma Calcio annuncia che Alessandro Circati ha esteso il suo contratto fino al 30 giugno 2029. La determinazione e la voglia di proseguire insieme sono sempre state forti, dimostrate anche nella capacità di superare l’infortunio nella prima stagione in Serie A. Un percorso, quello del nazionale australiano e del Parma Calcio, iniziato nel febbraio 2021 nelle file della Primavera e proseguito brillantemente in Prima Squadra, dove il difensore ha debuttato nel campionato di Serie B. Nella stagione 2023-24, Circati si è affermato definitivamente, mettendo in mostra forza e talento, conquistando con il lavoro una maglia da titolare e giocando un ruolo chiave nella promozione in Serie A".

All'interno della nota di rinnovo diramata dal Parma si trova anche qualche rapida dichiarazione dello stesso Circati dopo la firma: “Sono molto felice per il rinnovo, con il Parma e con i tifosi gialloblu ho un rapporto bellissimo. Qui sento tutto l’affetto necessario per continuare a fare bene. Ringrazio i Direttori e soprattutto il Presidente Kyle J. Krause per la fiducia che mi stanno mostrando in un momento per me molto particolare, come questo. Non vedo l’ora di tornare a giocare insieme ai miei compagni per aiutarli a raggiungere il nostro obiettivo”.