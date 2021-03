Parma-Roma, le formazioni ufficiali: ducali alla rumena, negli ospiti gioca Dzeko dal 1'

E' un Parma "alla rumena" quello che affronterà la Roma allo stadio Tardini quest'oggi: i ducali infatti schierano dal primo minuto Man e Mihaila al fianco di Pellè, quest'ultimo all'esordio da titolare nella sua seconda esperienza ducale. A centrocampo Hernani stringe i denti e va in campo al fianco di Kurtic e Brugman, mentre dietro rientra Conti a destra, con Pezzella sulla corsia oposta e Osorio-Bani come centrali davanti a Sepe. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Mihaila.

A disposizione: Colombi, Alves, Busi, Dierckx, Zagaritis, Laurini, Camara, Cyprien, Grassi, Sohm, Brunetta, Karamoh, Zirkzee.

Allenatore: Tarozzi (D'Aversa squalificato).

Piccolo turnover per Paulo Fonseca a Parma, dove la Roma disputerà una delle due gare delle 15 di quest'oggi: i giallorossi schierano Dzeko come attaccante dando così un turno di riposo a Mayoral, mentre alle sue spalle agiranno Pedro ed El Shaarawy, già protagonisti in Europa League. A centrocampo Peres agirà a destra e Spinazzola a sinistra, mentre Pellegrini si "abbassa" per affiancare Villar nel duo intermedio. Out Smalling, la retroguardia sarà ancora una formata da Mancini, Ibanez e Kumbulla, con Pau Lopez a difesa della porta.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Bruno Peres, Pellegrini, Villar, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; Dzeko.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Karsdorp, Santon, Reynolds, Fazio, Calafiori, Cristante, Pastore, Diawara, Mayoral, Perez.

Allenatore: Fonseca.