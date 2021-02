Parma-Udinese 2-2, le pagelle: De Paul incanta, Cornelius torna al gol dopo 203 giorni

vedi letture

PARMA

Sepe 6 - Poco impegnato nel corso della gara, non può nulla sulle reti dell'Udinese.

Conti 6 - Sempre attento su Zeegelaar, appoggia come può la manovra offensiva dei suoi ma va molto più in difficoltà nella seconda parte di gara.

Bani 5,5 - Bene nel primo tempo, soffre decisamente di più dopo l'ingresso di Okaka e Nestorovski. Spesso va fuori giri.

Gagliolo 5,5 - Discorso simile a quanto vale per Bani, con un primo tempo da padrone dell'area di rigore e una ripresa in cui appare decisamente più in difficoltà.

Pezzella 6 - Buona spinta sull'out di sinistra per il terzino, che sforna anche un assist d'oro per Cornelius. Meno bene nella ripresa, quando Molina lo costringe sulla difensiva. (Dal 79' Laurini sv).

Kucka 6,5 - Mette il suo sigillo con il fondamentale gol del 2-0 su rigore, a coronamento di una gara ordinata e precisa. Sempre l'ultimo a mollare, come al solito.

Brugman 6 - Importante lo schermo del centrocampista uruguayano, che spezza il ritmo e riparte con continuità. Poi finisce l'ossigeno e va in riserva. (Dal 70' Cyprien 5,5 - Entra nel peggior momento possibile per il Parma e soffre con tutti i suoi compagni).

Hernani 6,5 - Ottimo filtro a centrocampo, con tanti palloni interessanti che danno il la ai pericolosissimi contropiedi dei crociati. Cala un po' nella ripresa. (Dal 66' Grassi 5,5 - Aggiunge poco al centrocampo del Parma, che anzi da quel momento comincia ad andare seriamente in difficoltà).

Karamoh 6,5 - Sempre molto pericoloso nei contropiedi del Parma, crea scompiglio nella difesa dell'Udinese anche se talvolta gli manca la misura dell'ultimo passaggio. (Dal 66' Man 5,5 - Prova a creare qualcosa, non ci riesce con grande continuità).

Cornelius 6,5 - Torna al gol dopo un digiuno infinito, e lo fa da dominatore dell'area di rigore. Alla rete unisce il solito lavoro sporco che apre tanti spazi ai compagni.

Mihaila 6,5 - Una spina nel fianco della difesa friulana. Entra nell'azione del gol dell'1-0 e si guadagna il penalty che vale il raddoppio crociato. Nella ripresa però cala parecchio e questo ne abbassa il voto di mezzo punto. (Dal 79' Bruno Alves 5 - Come entra, perde Nuytinck in occasione del 2-2).

D'Aversa 5,5 - Si rivede finalmente il Parma degli scorsi anni. Almeno per un tempo. Poi subentra la paura di vincere e i crociati subiscono l'ennesima rimonta della loro stagione.

UDINESE

Musso 6,5 - Se l’Udinese è riuscito a rimontare il match è anche grazie alle parate del numero uno argentino. Nel finale evita il colpo del 3-0, nella ripresa non corre quasi mai pericoli.

Becao 5 - Giornata negativa per il numero 50: regala un calcio di rigore al Parma, va in difficoltà sulle accelerazioni che arrivano dalla corsia mancina. (Dal 46’ Molina 7 - Cambia praticamente il match, sulla corsia destra diventa imprendibile. Continue accelerazioni, è il fattore determinante nella rimonta).

Nuytinck 7 - Passa la partita a rincorrere gli avversari, arrivando sempre in ritardo. In affanno su parecchie giocate del Parma, ma nella ripresa riesce a regalare il gol del 2-2 con un gran colpo di testa.

Bonifazi 6 - Si fa anticipare da Cornelius sulla prima rete, fatica come tutta la retroguardia bianconera. In attacco però prova a creare qualche pericolo.

Stryger Larsen 5,5 - Gara dai due volti. Nella prima frazione si fa saltare sistematicamente, nella ripresa riesce a sfruttare meglio le varie situazioni di gioco. Ma la prestazione resta insufficiente.

Walace 5 - Il direttore di gara lo grazia dopo pochi minuti per uno scontro di gioco su Karamoh. Fa parecchia fatica, soprattutto quando la squadra di D’Aversa riparte in contropiede. (Dal 46’ Nestorovski 6 - Si piazza tra centrocampo e attacco, da quel momento in poi i bianconeri riescono spesso a creare situazioni pericolose).

Arslan 5 - Uno dei peggiori tra i bianconeri, sbaglia anche le giocate più semplici. Troppo timido, dalle sue parti il Parma fa ciò che vuole. (Dall’88’ Makengo s.v.).

De Paul 7,5 - Qualche segnale nel primo tempo è arrivato, ma i pochi spazi soffocano la sua vena creativa. Nella ripresa spacca in due il match e inizia a inventare, come nell’azione del gol di Okaka. È il migliore dei suoi, lo dimostra in ogni gara.

Zeegelaar 5 - Giornata da matita rossa, lascia campo agli attaccanti del Parma e non riesce mai a chiudere la corsia di competenza. (Dal 67’ Ouwejan 6,5 - Il VAR gli nega il gol, ma poi si inventa un assist spettacolare per la rete del 2-2).

Pereyra 5,5 - Partita da dimenticare, sbaglia qualsiasi cosa. Meglio quando si abbassa in mediana, ma serve maggiore convinzione.

Llorente 5,5 - Fa reparto da solo, lotta e scalcia. I palloni però non arrivano, ne gioca davvero pochi. Esce sconsolato, deve ancora ritrovare la forma. (Dal 60’ Okaka 7 - Entra e dopo quattro minuti riapre la partita. Gol da vero attaccante, si sacrifica per la squadra).

Luca Gotti 6 - In campo è un tipo silenzioso, ma molto probabilmente si è fatto sentire negli spogliatoi. I cambi gli danno ragione, riesce a mettere sui binari giusti una partita iniziata malissimo.