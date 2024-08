Pellegrini: "Friedkin? Sembrano gente di Testaccio. Per loro la Roma non è solo business"

vedi letture

Dan e Ryan Friedkin stanno portando la Roma i tifosi in epoca recente non la vedevano da tempo. Manca però ancora la qualificazione alla Champions League, che i giallorossi inseguono ormai da qualche anno. In un'intervista rilasciata a Il Messaggero, Lorenzo Pellegrini, capitano e centrocampista della squadra di De Rossi, li ha descritti così: "A me non piace fare il furbetto, non lo sono mai stato. Ricordo però una delle prime volte che li incontrai. Mi sembrava di interloquire con gente di Testaccio: c'era solo la Roma nei loro pensieri".

Ultimamente sembrava che qualcosa fosse cambiato con la possibile acquisizione dell'Everton.

"Non lo so, quando ho parlato con loro ho sempre avuto la sensazione che la Roma non è soltanto una questione di business. Da come parlano ci tengono come fosse una cosa di famiglia, una figlia".

Qual è il vostro obiettivo stagionale. Si può sbilanciare e dirne uno?

"La Champions League, è ora di tornarci. È il nostro obiettivo. La società ha investito tanto".

Il sogno invece di Lorenzo Pellegrini?

"Modellare la mentalità che c'è a Roma. Non accontentarsi quando le cose vanno bene e non deprimersi quando vanno male. Un sogno poi l'ho realizzato, è stato vincere un trofeo. Ora ne voglio un altro".