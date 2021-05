Perché non è andata bene tra Fonseca e la Roma? Ds Shakhtar: "Giocatori non adatti alle idee"

vedi letture

Perché la storia d'amore tra Paulo Fonseca e la Roma non ha funzionato, soprattutto negli ultimi mesi? José Boto, direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk, prova a dare una spiegazione: "La sensazione dall’esterno è che la Roma viva un momento complicato, per me Fonseca è stato vittima della situazione che c’era a Roma più che del suo lavoro. Non aveva i giocatori adatti per la sua idea di calcio, si è adattato e ha perso un po’ della sua identità. Mourinho è l’allenatore giusto".