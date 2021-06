Perin numero 12 della Juve? No del portiere, è pronto a tornare al Genoa

Legato alla Juventus da un altro anno di contratto, il portiere Mattia Perin dovrebbe presto tornare - questa volta definitivamente - al Genoa, club in cui ha giocato nell'ultimo anno e mezzo.

Perin ha infatti già chiarito di non voler restare in bianconero per vestire i panni del numero 12, vuole continuare a giocare titolare e il Genoa, scrive 'Tuttosport', è per lui la soluzione più naturale.