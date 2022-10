"Pessima Juve, dominata dal Benfica". Rivedi l'analisi di Del Piero sul disastro Champions

Alex Del Piero, interpellato dopo la fine della partita tra Benfica e Juventus con la vittoria dei portoghesi per 4-1, ha dichiarato a Sky Sport: "Penso che per tutti sia lo stesso: questi venti minuti finali hanno dato quel pizzico di speranza per il futuro perché si è visto orgoglio, lotta e gol. Si sono viste tante belle cose ma la riflessione generale della partita è pessima, perché il primo tempo è stato dominato dal Benfica come ha dominato gran parte del secondo. E' vero che la Juve avrebbe potuto pareggiare, ma il Benfica poteva fare il quinto in diverse occasioni., E' difficile spiegare una partita del genere perché a larghi tratti non c'è stato spiraglio per ribattere, poi c'è la Juve non è mai morta fino alla fine ma non sono bastati venti minuti perché a questi livelli non bastano".

