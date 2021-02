Pioli: "C'è bisogno di tempo per conoscersi e apprezzarsi, ora con Gazidis c'è grande sintonia"

"E' una partita difficile contro un avversario che ci ha creato problemi già nel match d'andata, ci sarà da mettere in campo una prestazione di alto livello". Parole e pensieri di Stefano Pioli, allenatore del Milan che ha presentato così in conferenza stampa il match contro lo Spezia valido per la 22esima giornata di Serie A. "Le parole di Gazidis mi hanno fatto piacere, siamo in sintonia e il nostro rapporto è cresciuto col tempo. C'è bisogno di tempo per conoscersi e apprezzarsi, ma ora siamo in totale sintonia. C'è unità e unione di intenti, lavoriamo tutti verso un'unica direzione".

