Pioli: "Dobbiamo tornare a giocare da Milan. Mandzukic titolare in Europa League"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di domani contro la Stella Rossa in Europa League: "Torniamo in un contesto in cui il Milan ha spesso primeggiato. Per arrivare fino a qui il percorso è stato lungo e vogliamo essere la sorpresa anche in questa competizione".

Ha in mente di fare del turnover in vista anche del derby?

"Il periodo che comincia domani sarà molto impegnativo. In 18 giorni dovremo disputare 6 partite. Dovremo essere bravi a dosare le energie e per fortuna ho quasi tutti a disposizione per farlo. Domani sera andrà in campo una squadra competitiva. Poi penseremo al derby".

Come sta Mandzukic?

"Molto bene. Credo che possa partire titolare domani sera".

Tra i giocatori più utilizzati chi potrebbe lasciare a riposo?

"È stata una stagione impegnativa fino a questo momento, abbiamo avuto anche tanti infortuni. Qualche giocatore ha dovuto giocare spesso ed è per questo che farò le mie valutazioni. E' una gara che si gioca in 180 minuti, ma iniziare al meglio è importante".

Cosa non è andato contro lo Spezia?

"Dobbiamo pensare a ripartire. Non abbiamo giocato da Milan e questo può essere positivo perché se avessimo perso giocando da Milan saremmo qui a fare altre valutazioni. Non conta quanto abbiamo fatto fino ad oggi, ma quello che faremo da oggi in poi".