Pioli: "Fagioli regista? Ad inizio anno ci credevo tanto. Lui alle prima difficoltà un po' meno"

A due giorni dalla sfida tra Milan e Fiorentina, in programma a San Siro alle 20:45 e valida per la 7^ giornata di serie A, Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole iniziando da un punto sugli infortunati: "Kean Ha lavorato in piscina e negli ultimi giorni in campo. Oggi ha fatto parzialmente in gruppo e domani decideremo in modo definitivo. Siamo fiduciosi ma aspettiamo domani. Pongracic sta bene. Sohm invece sta meglio, penso che saranno entrambi convocati".

Come sta Fagioli?

"Sta bene, si è allenato bene. Ad inizio anno l'ho impiegato regista e devo dire che ci credevo tanto. Le prestazioni erano state positive, a inizio anno credevo tanto a lui in posizione di regista. Lui alle prime difficoltà ci ha creduto meno e ho preferito cambiargli posizione".

Come ha visto Comuzzo?

"Ha passato un momento in cui la sua condizione psicofisica non era ottimale e ho preferito fare altre scelte. Quando i risultati non arrivano è normale guardare chi non gioca, ma io le scelte le faccio in base a ciò che vedo. Dobbiamo tutti darci da fare e chi non gioca dovrà mostrarmi qualcosa in più. Lavoriamo insieme da tre mesi, sono pochi nel costruire una squadra e nel costruire una mentalità. Ma io vedo che la squadra lavora bene e che stiamo crescendo. Dobbiamo migliorare negli episodi, essere più scaltri e furbi".

