Fiorentina, Fagioli: "Io e Pioli abbiamo parlato del mio ruolo, ecco dove giocherò"
TUTTO mercato WEB
Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Milan: "Io e Pioli abbiamo parlato tanto anche del mio ruolo in campo e della prestazione che posso fare, mi ha messo a centrocampo e devo dare il meglio di me. Poi al resto ci penserà il mister".
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
Le più lette
3 E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
Ora in radio
Primo piano
Sarri: "Giochiamo coi superstiti, le ultime tre gare le più difficili da gestire della mia carriera"
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile