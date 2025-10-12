Pioli a lavoro in vista del Milan. Il Corriere Fiorentino: “Fagioli cerca riscatto con Allegri”

La pausa nazionale consente a Stefano Pioli e a i suoi di lavorare intensamente al Viola Park per provare ad invertire una stagione fin qui disastrosa, dove in sei partite di campionato sono arrivati tre pareggi e altrettante sconfitte.

Il calendario però non dà una mano alla Fiorentina, che al rientro dovrà vedersela con Milan, Bologna e Inter - le milanesi entrambe a San Siro -. C’è bisogno dunque che i giocatori migliori salgano in cattedra, uno su tutti Nicolò Fagioli. Il centrocampista è finito indietro nelle gerarchie e nell’ultima gara con la Roma non è neanche entrato. Ora punta al riscatto contro il mentore Allegri.