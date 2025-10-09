Fiorentina, compatti per superare la crisi: e Pioli chiede di più a Fagioli e Gudmundsson

Un inizio di campionato al di sotto delle aspettative per la Fiorentina. La squadra di Stefano Pioli ha iniziato questa Serie A con due pareggi consecutivi rispettivamente a Cagliari e a Torino contro il Toro. Successivamente sono arrivate le sconfitte interne contro Napoli e Como, il pareggio nel derby contro il Pisa ed infine il ko contro la Roma sempre al "Franchi". Una situazione di classifica complicata con la zona retrocessione lì ad un passo, benché comunque siamo solo alle prime battute.

E’ chiaro che il tecnico viola si aspetti di più dai suoi elementi di maggior qualità. In primis Nicolò Fagioli e Albert Gudmundsson. Sui due giocatori la società ha investito tanto, 19 milioni di euro per l’islandese ex Genoa e 16 per il centrocampista ex Juventus, e adesso si attende che possano fare la differenza in campo già a partire dalla sfida di San Siro contro il Milan dove Fagioli ritroverà chi lo ha lanciato in bianconero, ovvero Massimiliano Allegri.

E la squadra, al netto dei nazionali, intanto ha ripreso la preparazione al Viola Park. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport , allenatore e calciatori si sono confrontati sul momento con il gruppo che, compatto, ha mostrato grande voglia di reagire a questa situazione per uscire tutti insieme dalle difficoltà.