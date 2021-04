Pioli non esclude la permanenza al Milan di Mandzukic: "Calciatore forte e uomo di valore"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Genoa, mister Stefano Pioli non ha escluso la possibile permanenza di Mario Mandzukic nel Milan della prossima stagione: "Mario è un giocatore forte e un ragazzo dai valori importanti, le ultime partite sono importanti per il presente e il futuro di tutti noi", le sue dichiarazioni sull'attaccante classe '86 ex Juventus.