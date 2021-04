Pirlo e la risposta in conferenza: "Domani gioca Szczesny". Invece in porta c'è Buffon

“Confermato Szczesny, dopo una brutta prestazione c'è sempre voglia di riscatto”. Così, nella conferenza di ieri, Andrea Pirlo aveva risposto a una precisa domanda: chi giocherà in porta nella sua Juventus contro il Napoli? Szczesny, nessun dubbio: l’occasione del riscatto, per il portiere polacco reduce dal doppio passo falso nel derby pareggiato contro il Torino. Rimandata, a questo punto, perché più che una risposta è stato un vero e proprio dribbling del tecnico bianconero: tra i pali, nella formazione ufficiale della gara che inizierà alle 18.45, c’è infatti Buffon e non Szczesny. Da capire se vi possono essere altri motivi dietro questa esclusione (anche se il polacco è regolarmente in panchina), abbastanza clamorosa. Almeno per quello che aveva detto, lo stesso Pirlo solo ieri.