Pirlo: "Quando si perde mi arrabbio anche io ed è accaduto dopo il ko contro l'Inter"

vedi letture

Ci sono state anche sfuriate per arrivare a questo equilibrio? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus alla vigilia della sfida contro la Roma. "Quando si perde mi arrabbio anche io, a volte puoi andare a toccare certi tasti. E' accaduto dopo il ko in campionato contro l'Inter, abbiamo parlato dopo quella sconfitta perché non eravamo stati noi. Fortunatamente tre giorni dopo c'è stata una finale ed era più facile toccare certi tasti. Volevamo alzare il primo trofeo e da lì siamo ripartiti, abbiamo capito che è necessario giocare di squadra".

Clicca QUI per la conferenza stampa di Andrea Pirlo.