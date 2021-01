Pirlo risponde a Mihajlovic: "Lui meglio di me a tirare le punizioni? Guardiamo i numeri..."

Andrea Pirlo risponde a Sinisa Mihajlovic: "Ci ha fatto una lezione lo scorso anno a Coverciano e poi gli ho mandato un messaggio per fargli i complimenti perché era stata molto bella. Ma era solo una lezione, non è detto che sappia tutto sul suo modo di giocare. Lo ringrazio perché mi ha fatto scoprire le tante cose che fa. Miha ha detto che era meglio di me a tirare le punizioni? Sulle punizioni basta vedere i numeri e guardiamo chi è stato il migliore", le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Bologna.