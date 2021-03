Pirlo sul rinvio di Juventus-Napoli: "Capisco la Roma, ma se siamo tutti d'accordo..."

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, in conferenza stampa dopo la vittoria sul Cagliari ha parlato anche delle polemiche sollevate dalla Roma dopo il nuovo rinvio della partita col Napoli da recuperare: "Noi eravamo pronti per giocare, poi c'è stato l'accordo tra le squadre. Capisco la provocazione della Roma per le loro esigenze, però se due società e la Lega si mettono d'accordo non vedo grossi problemi".