Pirlo: "Troppe delusioni? Non si può vincere sempre, quello succede solo nei sogni"

Si aspettava queste delusioni? Questa una delle domande a cui ha risposto in conferenza stampa Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, alla vigilia della sfida della Sardegna Arena contro il Cagliari. "Quando inizi speri di vincere tutte le partite ma non è possibile. Non è come nei sogni, bisogna lavorare e aspettarsi che possano succedere anche sconfitte come è successo in Champions. Il nostro cammino non cambia, bisogna avere fiducia e consapevolezza della squadra. Noi siamo convinti di avere ancora un grande futuro davanti perché abbiamo ancora tante gare da giocare e obiettivi da centrare", ha detto Pirlo, reduce dall'eliminazione dalla Champions League.

