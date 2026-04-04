Pisa, i convocati di Hiljemark per il Torino: Scuffet si riprende il suo posto
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Sono 24 i calciatori convocati dallo staff tecnico guidato da mister Oscar Hiljemark per Pisa-Torino, gara della 31esima giornata della Serie A Enilive 2025/26 in programma domani, domenica 5 aprile 2026 (ore 18.00) alla Cetilar Arena. Questo l'elenco completo dei nerazzurri, che ritrovano Scuffet in porta:
I convocati del Pisa per il match contro il Torino
Portieri: Semper, Nicolas, Scuffet.
Difensori: Bozhinov, Angori, Caracciolo, Canestrelli, Coppola, Calabresi, Raul Albiol.
Centrocampisti: Leris, Hojholt, Tramoni, Cuadrado, Akinsanmiro, Tourè, Aebischer, Loyola, Piccinini, Bettazzi.
Attaccanti: Meister, Stengs, Moreo, Stojilkovic.
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