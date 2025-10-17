TMW Più minuti agli italiani, in Serie A nessuno come il Cagliari. Milan quasi da retrocessione

Domani riparte la Serie A con Pisa-Hellas Verona e Lecce-Sassuolo che apriranno la settima giornata di campionato e uno dei principali problemi del calcio italiano è sempre il poco spazio che viene concesso ai giocatori del nostro Paese. Attraverso i dati forniti da Transfermarkt.it, TMW ha analizzato quanti minuti sono scesi in campo i calciatori che teoricamente possono essere convocati dal ct Gennaro Gattuso in Nazionale.

Il Cagliari è la squadra che ha concesso più tempo sul terreno di gioco agli italiani, con Cremonese e Fiorentina a completare il podio. Tra le big Lazio, Napoli, Atalanta e Inter occupano le posizioni dalla quarta alla settimana. Solo undicesima la Juventus, tredicesima la Roma e diciassettesimo il Milan. Stupisce in negativo il Como, che è ventesimo con Goldaniga unico impiegato che ha collezionato appena un minuto in campo. Di seguito la classifica completa:

1. Cagliari – 4.208’

2. Cremonese – 3.783’

3. Fiorentina – 2.984’

4. Lazio – 2.481’

5. Napoli – 2.143’

6. Atalanta – 2.013’

7. Inter – 1.959’

8. Pisa – 1.916’

9. Bologna – 1.909’

10. Genoa – 1.887’

11. Juventus – 1.777’

12. Sassuolo – 1.583’

13. Roma – 1.528’

13. Parma – 1.528’

15. Lecce – 1.461’

16. Torino – 835’

17. Milan – 846’

18. Hellas Verona – 680’

19. Udinese – 630’

20. Como – 1’