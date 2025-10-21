Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lucca finora non è stato all'altezza dei 40 milioni investiti. Stasera un test importantissimo

Lucca finora non è stato all'altezza dei 40 milioni investiti. Stasera un test importantissimoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Raimondo De Magistris
Oggi alle 12:54Serie A
Raimondo De Magistris

Lorenzo Lucca questa sera ad Eindhoven contro il PSV stazionerà al centro dell'attacco del Napoli. Con Rasmus Hojlund rientrato non al meglio dagli impegni con la sua nazionale, tocca al centravanti di Moncalieri guidare in attacco una squadra che nella costruzione della manovra offensiva si appoggia tantissimo al suo centravanti. Contro il Torino sabato scorso non è andata benissimo: prestazione da cinque in pagella, richiamato in panchina a un quarto d'ora dalla fine per far spazio a Giuseppe Ambrosino. Solo due conclusioni di cui una nello specchio della porta, troppo spesso fuori dal gioco. Una prestazione che ha un po' confermato le sensazioni del momento: arrivato a luglio per ricoprire il ruolo di vice Lukaku, Lucca non ha cambiato il suo status anche dopo il brutto infortunio rimediato dal centravanti belga.

"Al di là del fatto che ci vuole tempo, Lucca l’ho visto proprio scarico. Se io ho davanti un attaccante titolare come Hojlund, che fa un gol a partita e quindi io non gioco mai, quando ho l’opportunità di giocare mi mangio l’erba!", ha detto nelle scorse ore un ex centravanti del Napoli come Emanuele Calaiò. Dichiarazioni che tratteggiano bene cos'è accaduto sabato a Torino, che spiegano la gara di sabato ma anche più in generale il suo avvio di stagione. Lorenzo Lucca fino a questo momento ha realizzato un solo gol, al Maradona contro il Pisa. A eccezione della sfida di Manchester contro il City, è sempre sceso in campo anche se solo in tre circostanze dal primo minuto.

In estate il Napoli per acquistarlo dall'Udinese ha investito 40 milioni di euro bonus compresi, l'acquisto più costoso di una importante campagna acquisti portata avanti dal presidente Aurelio De Laurentiis per convincere Antonio Conte a restare. Lucca però fino a questo momento fatica a dimostrare il suo valore: stasera avrà a disposizione un'altra occasione in una partita che il Napoli deve portare a casa se vuole dare una svolta positiva al suo ritorno in Champions League.

Articoli correlati
Napoli, tocca ancora a Lucca: ad Eindhoven altra chance per dare un messaggio a Conte... Napoli, tocca ancora a Lucca: ad Eindhoven altra chance per dare un messaggio a Conte
Fantacalcio, Top & Flop 7^ giornata Serie A 2025-2026 Fantacalcio, Top & Flop 7^ giornata Serie A 2025-2026
Torino-Napoli tra affari e rimpianti: la sfida dei mille ex. Per Conte è un derby... Torino-Napoli tra affari e rimpianti: la sfida dei mille ex. Per Conte è un derby a casa sua
Altre notizie Serie A
Il VAR a Marinelli in Milan-Fiorentina: "Lo prende in faccia e lo trattiene. Gesto... Il VAR a Marinelli in Milan-Fiorentina: "Lo prende in faccia e lo trattiene. Gesto gratuito"
Hamsik: "Senza l'offerta della Cina, sarei rimasto a Napoli per sempre. La cresta?... Hamsik: "Senza l'offerta della Cina, sarei rimasto a Napoli per sempre. La cresta? Portafortuna"
Lazio, l'incedibile Basic è in scadenza a giugno. Con i suoi agenti rapporti ai minimi... Lazio, l'incedibile Basic è in scadenza a giugno. Con i suoi agenti rapporti ai minimi termini
Slavia Praga, Trpišovský: "Atalanta squadra forte, ma noi ci faremo trovare pronti"... Live TMWSlavia Praga, Trpišovský: "Atalanta squadra forte, ma noi ci faremo trovare pronti"
De Marco su Torino-Napoli: "Gol di Simeone regolare. Quella di Gilmour è una giocata"... De Marco su Torino-Napoli: "Gol di Simeone regolare. Quella di Gilmour è una giocata"
Slavia Praga, David Zima: "Bello ritornare in Italia. Siamo pronti per domani" Live TMWSlavia Praga, David Zima: "Bello ritornare in Italia. Siamo pronti per domani"
L'ex Juve Porrini su Tudor: "Esonero? Spero di no, ma con Motta si è aspettato troppo"... TMWL'ex Juve Porrini su Tudor: "Esonero? Spero di no, ma con Motta si è aspettato troppo"
Under 17, i 21 convocati per il Mondiale in Qatar: presenti Arena e Elimoghale Under 17, i 21 convocati per il Mondiale in Qatar: presenti Arena e Elimoghale
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Ma che fine ha fatto la progettualità Juventus? Ogni stagione l'anno zero e questa volta è anche peggio. Vi spieghiamo perché il progetto Tudor era difettoso già alla nascita
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Ma che fine ha fatto la progettualità Juventus? Ogni stagione l'anno zero e questa volta è anche peggio. Vi spieghiamo perché il progetto Tudor era difettoso già alla nascita
3 Milan-Fiorentina, Rocchi chiaro: "Non è rigore e non è da VAR". Marinelli e Abisso fermati 2 giornate
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 ottobre
5 Bologna, Italiano ricoverato in ospedale per polmonite: situazione in lento miglioramento
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 AIA, De Marco su Milan-Fiorentina: "Su Gimenez non era rigore e il VAR non doveva intervenire"
Immagine top news n.1 Nico Paz show, Xabi Alonso da Madrid: "Fa bene da due anni. Ma è presto per il mercato"
Immagine top news n.2 Espulsi da Eindhoven i 180 tifosi del Napoli fermati nella notte. Interviene Tajani: "Seguo il caso"
Immagine top news n.3 Bologna, Italiano ricoverato in ospedale per polmonite: situazione in lento miglioramento
Immagine top news n.4 Juventus, ieri giornata di confronti alla Continassa: avanti con Tudor ma serve un cambio di ritmo
Immagine top news n.5 Milan-Fiorentina, Rocchi chiaro: "Non è rigore e non è da VAR". Marinelli e Abisso fermati 2 giornate
Immagine top news n.6 Roma, Gasperini studia l’attacco. Intanto si osserva Zirkzee per gennaio
Immagine top news n.7 Lo strano caso del tecnico dell'Union SG che stasera affronterà l'Inter
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tutti davano la Cremonese già per spacciata. Il primo capolavoro di Nicola Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Fiorentina è in crisi: come ne uscirà? Pioli e Pradè hanno già trovato la via
Immagine news podcast n.2 Mateo Retegui smentisce tutti sul valore del campionato dell'Arabia Saudita
Immagine news podcast n.3 Perché il rinnovo di Pio Esposito con l'Inter non è un argomento di attualità
Immagine news podcast n.4 C'è solo una soluzione per Pisilli: star con l'Under 21 ma spettatore con Gasperini
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Como già da Champions? Ecco cosa dicono gli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 L'osservatore Palma: "Inter, guarda Van De Perre. Napoli, interessante Wanner"
Immagine news Altre Notizie n.3 Bezzi: "Lazio, stagione complicata ma Sarri sta facendo il suo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il VAR a Marinelli in Milan-Fiorentina: "Lo prende in faccia e lo trattiene. Gesto gratuito"
Immagine news Serie A n.2 Hamsik: "Senza l'offerta della Cina, sarei rimasto a Napoli per sempre. La cresta? Portafortuna"
Immagine news Serie A n.3 Lazio, l'incedibile Basic è in scadenza a giugno. Con i suoi agenti rapporti ai minimi termini
Immagine news Serie A n.4 Slavia Praga, Trpišovský: "Atalanta squadra forte, ma noi ci faremo trovare pronti"
Immagine news Serie A n.5 De Marco su Torino-Napoli: "Gol di Simeone regolare. Quella di Gilmour è una giocata"
Immagine news Serie A n.6 Slavia Praga, David Zima: "Bello ritornare in Italia. Siamo pronti per domani"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Gozzi nuovo consigliere federale: "Un onore. Samp, non c'è vergogna a perdere con l'Entella"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Mancini: "Gregucci e Foti scelta condivisa con Fredberg e la proprietà"
Immagine news Serie B n.3 Foti: "Sampdoria sempre stata qualcosa di importante. Dobbiamo cambiare il futuro"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, Gregucci si presenta: "Frosinone la nostra finale della Coppa del Mondo"
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, Fredberg: "Nessuno fa gli acquisti su dati e algoritmi. Lombardo? Ho letto..."
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Bedin: "Juve Stabia? Aspetto a commentare. Nuovo stadio, complimenti al Venezia"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, l'Inter U23 fermata dal Renate dopo i primi 45': in gol Kamatè e Calì
Immagine news Serie C n.2 Ravenna alla prima sconfitta casalinga: "È da come ci si rialza che si misura la forza"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, ecco gli arbitri dell'11ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Immagine news Serie C n.4 Pontedera, Menichini: "L'atteggiamento visto in campo, ci spalanca le porte della D. Assurdo"
Immagine news Serie C n.5 Novità dalla Serie C. A partire da quest'anno nasce il titolo di 'Giocatore del mese Sky Wifi'
Immagine news Serie C n.6 Dalla scuola calcio dell'Arezzo al brand Auai. Burzigotti: "Vi racconto il mio post campo"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Dopo 115 partite e 15 gol, Lucia Di Guglielmo rinnova con la Roma Femminile. Il comunicato
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Gama: "Sono tornata a casa. L'Europeo sia volano della crescita del calcio di base"
Immagine news Calcio femminile n.3 Milan, prosegue la campagna di rinnovi: Appiah firma per altri quattro anni
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, anche Piga alza bandiera bianca. Arriva la convocazione per Monnecchi
Immagine news Calcio femminile n.5 La capitana è tornata! Gama è nuovamente un'Azzurra: con un altro ruolo, ma la stessa voglia
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Soncin su Dragoni: "Le daremo tempo per ritrovare la condizione"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla granata" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?