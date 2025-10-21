Lucca finora non è stato all'altezza dei 40 milioni investiti. Stasera un test importantissimo

Lorenzo Lucca questa sera ad Eindhoven contro il PSV stazionerà al centro dell'attacco del Napoli. Con Rasmus Hojlund rientrato non al meglio dagli impegni con la sua nazionale, tocca al centravanti di Moncalieri guidare in attacco una squadra che nella costruzione della manovra offensiva si appoggia tantissimo al suo centravanti. Contro il Torino sabato scorso non è andata benissimo: prestazione da cinque in pagella, richiamato in panchina a un quarto d'ora dalla fine per far spazio a Giuseppe Ambrosino. Solo due conclusioni di cui una nello specchio della porta, troppo spesso fuori dal gioco. Una prestazione che ha un po' confermato le sensazioni del momento: arrivato a luglio per ricoprire il ruolo di vice Lukaku, Lucca non ha cambiato il suo status anche dopo il brutto infortunio rimediato dal centravanti belga.

"Al di là del fatto che ci vuole tempo, Lucca l’ho visto proprio scarico. Se io ho davanti un attaccante titolare come Hojlund, che fa un gol a partita e quindi io non gioco mai, quando ho l’opportunità di giocare mi mangio l’erba!", ha detto nelle scorse ore un ex centravanti del Napoli come Emanuele Calaiò. Dichiarazioni che tratteggiano bene cos'è accaduto sabato a Torino, che spiegano la gara di sabato ma anche più in generale il suo avvio di stagione. Lorenzo Lucca fino a questo momento ha realizzato un solo gol, al Maradona contro il Pisa. A eccezione della sfida di Manchester contro il City, è sempre sceso in campo anche se solo in tre circostanze dal primo minuto.

In estate il Napoli per acquistarlo dall'Udinese ha investito 40 milioni di euro bonus compresi, l'acquisto più costoso di una importante campagna acquisti portata avanti dal presidente Aurelio De Laurentiis per convincere Antonio Conte a restare. Lucca però fino a questo momento fatica a dimostrare il suo valore: stasera avrà a disposizione un'altra occasione in una partita che il Napoli deve portare a casa se vuole dare una svolta positiva al suo ritorno in Champions League.