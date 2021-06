Platini: "La Superlega richiesta legittima. Agnelli e la Juve restano, Ceferin passerà"

Rammaricato ma non risentito. Michel Platini ha rilasciato una lunga intervista a Il Giornale, dove ha parlato dell'Europeo che comincerà tra due giorni. Una competizione con una formula innovativa, da lui voluta, ma a cui però non sarà invitato: "Non vivo di risentimento e di vendette. Ho voluto questa formula quando ero presidente dell'Uefa, ho cercato di accontentare tutti i tifosi ma non sono stato invitato da nessuna Federazione, nemmeno una di quelle a cui ho riservato una sede".

La Superlega: "Da 50 anni i club vogliono cambiare la formula della Champions. C'erano quasi riusciti ma i tifosi e i media hanno reagito e tutto è rientrato, per il momento. La gente e la stampa hanno fatto quello che la UEFA non è riuscita a fare: tenere uniti i club. I club, per me, hanno tutto il diritto di organizzare un loro torneo e di non partecipare agli eventi gestiti da UEFA e FIFA. Del resto l'idea della Coppa dei Campioni fu de L'Equipe, poi se n'è appropriata la UEFA. Le minacce ad Agnelli? Lui e la Juve continueranno ad esistere, Ceferin passerà".

Francia favorita: "È una Nazionale completa in ogni reparto. Mai visti, prima d'ora, otto attaccanti di tale livello a disposizione del CT. Mi piace il Belgio, anche l'Italia mi sembra interessante, poi l'Inghilterra. Sorprese? Non posso prevedere nulla ma so che calciatori come Mbappé, Ronaldo, Hazard, possono cambiare, da soli, le sorti di una partita".