Pochettino tende la mano al Milan: Pulisic torna in anticipo, sarà risparmiato col Messico

Dopo quello che era sembrato un attacco, arrivano buone notizie, da Mauricio Pochettino al Milan. Nei giorni scorsi, il commissario tecnico degli Stati Uniti aveva criticato l'impiego, giudicato eccessivo, di Christian Pulisic: "Nel Milan lui sta giocando ogni singola partita, ogni singolo minuto e questo è un aspetto che ci preoccupa - aveva detto l'ex allenatore del Tottenham - bisogna costruire un ottimo rapporto con il club, e cercare di aiutare Christian quando abbiamo davvero bisogno di lui. Deve essere in forma, felice, forte. Dobbiamo essere responsabili anche con i club. Dobbiamo rimandarli indietro nelle stesse condizioni in cui sono arrivati".

Proprio dalle ultime righe si riparte per spiegare la decisione di Pochettino. Secondo quanto riferito da gazzetta.it, infatti, il ct avrebbe lasciato libero Pulisic di rientrare a Milano con diversi giorni di anticipo.

La scelta non sarebbe legata a infortuni o altre problematiche, ma semplicemente all'intenzione di risparmiare al giocatore fatiche inutili e di costruire un rapporto di massima collaborazione con tutti i club interessati. Pochettino avrebbe visto stanco Pulisic e avrebbe così deciso di risparmiargli la prossima amichevole contro il Messico, in programma martedì 15 ottobre tra le due nazionali, entrambe qualificate di diritto ai prossimi Mondiali come Paesi ospitanti.