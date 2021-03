Polveri bagnate tra Parma e Inter dopo 45': per i nerazzurri in evidenza il solito Hakimi

0-0 al Tardini tra Parma e Inter dopo i primi 45': gara molto equilibrata tra due compagini che sono agli opposti in classifica, coi ducali in grado di difendersi bene e rendersi pericolosi grazie agli inserimenti dei centrocampisti, mentre la capolista si fa notare solo grazie agli spunti dei singoli, Hakimi in particolare.

L'Inter lascia il pallino del gioco al Parma già dopo pochi minuti: le accelerazioni che portano pericolo alla porta di Sepe sono tutte di Hakimi, mentre Lukaku soffre terribilmente la marcatura a tutto campo di Lautaro Valenti, uno dei pochi in Serie A della sua stessa categoria di peso. La prima chance pericolosa capita a Kurtic, che di testa impegna Handanovic dopo 15'. L'Inter risponde alla mezz'ora con un affondo del marocchino, che salta tutti a destra ma non trova la deviazione di Eriksen al centro. Passano tre minuti e gli ospiti concludono ancora in modo pericoloso: calcio di punizione da destra, Sepe dice a Skriniar e la difesa di casa può liberare. Ennesimo infortunio all'attacco ducale poco prima del duplice fischio: Dennis Man soffre per una botta al volto ma D'Aversa gli chiede di resiste ed è proprio il rumeno a firmare l'ultima occasione del primo tempo con uno strano pallonetto "rovesciato" di testa.