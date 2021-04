Porte girevoli al Parma. D'Aversa: "Colombi è stata una scelta tecnica, può rigiocare"

vedi letture

Il ruolo del portiere è delicato. Sono cambiate le gerarchie? Alla vigilia della sfida contro il Crotone, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa in conferenza stampa ha risposto anche a questa domanda: "Tante squadre alternano i portieri in questo momento. La scelta di far giocare Colombi è stata una scelta tecnica data dal momento e potrebbe essere confermato perché credo abbia fatto bene. Nonostante si siano presi tre gol c'è poco da rimproverargli. Ma come quando spesso e volentieri non sono state responsabilità di Sepe nelle passate partite".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Roberto D'Aversa.