Prandelli: "Con Ribery ci sono stati i chiarimenti dovuti, domani sarà lui a farci vincere"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Crotone, mister Cesare Prandelli ha confessato di aspettarsi moltissimo da Ribery domani e non solo: "Sarà un valore aggiunto domani, ci farà vincere la partita: ci sono stati tutti i chiarimenti dovuti. Non dimentichiamoci che Ribery è un campione e lui vuole essere importante in questa Fiorentina", le dichiarazioni del tecnico della Fiorentina.