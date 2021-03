Prandelli: "Sto trascurando famiglia e amici, ma per me la Fiorentina viene prima di tutto"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del match di domani contro il Parma Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, ha parlato anche delle voci che lo vogliono a rischio esonero in caso di ennesimo risultato negativo contro i Ducali: "Io ho dato la massima disponibilità per affrontare una situazione difficile. E' tre anni che la Fiorentina lotta per la salvezza ed è inutile nasconderlo. Il mio futuro è domani. Se poi mi rendo conto di essere un peso prendo la mia strada senza problema. Io sono a disposizione in qualsiasi modo questa società vuole. Ho grande energia e voglia personale. Sto trascurando famiglia e amici ma per me la Fiorentina viene prima di tutto. Essere a rischio non è un problema, tutti gli allenatori lo sono".