"Pretendere di più dall'Atalanta è difficile". Rivedi Gasperini dopo la vittoria col Napoli

"Non abbiamo mai perso fiducia, stiamo facendo risultati con grandissima continuità. Domenica a Cagliari sarà la tredicesima gara in quaranta giorni, è normale avere dei cali. Abbiamo giocato con Cagliari, Lazio, due volte col Napoli: non abbiamo mai mollato niente nemmeno in campionato, ma gli impegni sono tanti". Ha parlato così Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, dopo la conquista della finale di Coppa Italia ai danni del Napoli: "Pretendere di più dall'Atalanta mi sembra difficile, anche se ci sono troppe chiacchiere nei nostri confronti. Cerchiamo di giocare al massimo". Rivedi il video con le sue parole!