Processo Astori, il pm ha chiesto un anno e 6 mesi per l'ex medico della Fiorentina Galanti

Arrivano aggiornamenti dal Palazzo di Giustizia di Firenze in cui si stanno tenendo in questo momento i dibattimenti intorno alla sentenza di primo grado attesa nei confronti del professor Giorgio Galanti a causa della morte di Davide Astori il 4 marzo 2018. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, infatti, è arrivata la richiesta del pubblico ministero, che chiede una condanna ad un anno e 6 mesi per omicidio colposo nei confronti dell'ex medico di riferimento per la Fiorentina, unico imputato del processo.