Ufficiale Promettente rinforzo per l'Empoli: dal Bari arriva il classe 2005 Akpa Chukwu

Con un comunicato l'Empoli ha ufficializzato l'acquisto di Hemsley Akpa Chukwu, calciatore nato in Camerun ma di nazionalità belga. Il club toscano ha chiuso l'accordo col Bari sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Nelle casse della società biancorossa 70mila euro più 30mila di bonus. Se poi a fine anno il club della famiglia Corsi deciderà di riscattarlo, dovrà pagare ulteriori 850mila euro. Questo il comunicato: "Akpa Chukwu Hemsley è un nuovo calciatore azzurro; attaccante belga classe 2005, arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dalla Società Sportiva Calcio Bari e si unirà alla Primavera di mister Birindelli".

Per Akpa-Chukwu, calciatore che ha compiuto 19 anni lo scorso 14 luglio, contratto fino al 30 giugno 2025. In caso di riscatto, scatteranno ulteriori tre anni più opzioni fino al 30 giugno 2029.

Del progetto Empoli ha parlato nelle ultime ore Ola Solbakken, esterno d'attacco arrivato in prestito dalla Roma: "Sono molto felice di essere a Empoli. L’ultima stagione non è stata perfetta, a causa di alcuni infortuni. Ma adesso sto bene e sono molto contento di questa opportunità. Ho parlato con Baldanzi, ma ero già convinto. Credo sia una bella opportunità Empoli per me, per rilanciarsi, per trovare spazio. Ho parlato anche con mister D’Aversa. Ma mi avevano subito convinto tutti Lavorare ogni giorno, ogni allenamento per mostrare mio valore. A partire dalla prossima gara che sarà a Roma in uno stadio e in un’atmosfera molto calda. Dobbiamo cercare di conquistare un risultato positivo”.