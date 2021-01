Quagliarella out? Ranieri: "Nostro leader, ma certe gare non rientrano nel suo modo di giocare"

Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha commentato, a Sky Sport, il ko odierno contro lo Spezia e l'ingresso tardivo di Fabio Quagliarella: "Mi dispiace tenerlo fuori, è il nostro leader e il nostro goleador. Ma in certe partite dobbiamo scendere in campo in un determinato modo che non rientra nel modo di giocare del suo capitano. Se sta fuori a volte non succede niente".