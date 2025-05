Qual futuro per San Siro? Sala affida una nuova perizia a Politecnico e Bocconi

Il Comune di Milano ha dato il compito al Politecnico e all’Università Bocconi di effettuare una nuova valutazione sul valore delle aree di San Siro, dove sorge il 'Meazza' casa di Milan e Inter. Secondo il sindaco Giuseppe Sala, questa decisione non mette in discussione la stima iniziale fatta dall’Agenzia delle Entrate, ma è un passo verso una maggiore prudenza e trasparenza, considerando quanto sia delicato l'argomento.

"Non pensiamo che la valutazione dell’Agenzia sia inadeguata – ha chiarito Sala durante il convegno 'La fine del sistema infinito' (fonte Calcio&Finanza) – ma, data la complessità del dossier e le critiche emerse in Consiglio comunale, abbiamo deciso di rafforzare il processo con un’ulteriore verifica. Personalmente, sono convinto che la stima verrà confermata».

La scelta dell’amministrazione arriva in risposta alle osservazioni del Comitato 'Sì Meazza' e di alcuni gruppi di opposizione, che contestano il valore stimato, considerandolo troppo basso rispetto al potenziale edificabile reale dell’area: "L’analisi dell’Agenzia delle Entrate – ha aggiunto il sindaco – è stata condotta con attenzione e rigore".

Non è tardata ad arrivare la reazione del capogruppo dei Verdi in Consiglio comunale, Carlo Monguzzi, che ha criticato aspramente la mossa del Comune: "Quella stima l’abbiamo contestata fin dal primo giorno, sembrava un regalo ai club. Ora il sindaco torna sui suoi passi, ma senza ammetterlo apertamente. Affidare la nuova valutazione al Politecnico è paradossale: lo stesso ateneo, tramite una perizia firmata dall’allora rettore, sostenne che il Meazza non fosse ristrutturabile. Dalla padella alla brace".

Il dibattito sul futuro dello stadio e delle aree circostanti rimane quindi acceso, con la partita politica e urbanistica ancora tutta da giocare.