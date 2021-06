Quale futuro per Milik? In Francia sono certi: permanenza all'OM è ipotesi sempre più probabile

Il futuro di Arek Milik continua ad essere circondato da punti interrogativi. L'attaccante polacco dell'Olympique Marsiglia è un'idea per diversi club italiani e non solo: in Serie A, racconta RMC Sport, Milik piace a Juventus, Roma e Fiorentina, mentre in Europa ci sono Tottenham e Atletico Madrid sulle sue tracce. Secondo l'emittente, però, nelle ultime ore in casa OM sta crescendo l'ottimismo circa la permanenza dell'ex Napoli al Velodrome anche la prossima stagione.