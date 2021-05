Quale futuro per Sarri? Complicate le ipotesi italiane: l'agente sonda il terreno in Premier

L'edizione oggi in edicola de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Maurizio Sarri. Svanita la possibilità di andare alla Roma, il tecnico toscano è un grande tifoso viola ma al momento la Fiorentina sembra orientata su altri nomi, ovvero Gennaro Gattuso. In Italia si chiudono le possibilità, a meno di ribaltoni rossoneri. Per questo, secondo la rosea, l'opzione più probabile porta Sarri in Premier League: l'agente Ramadani sta provando a prendere contatti e a capire i margini per un nuovo futuro inglese dopo i successi al Chelsea.