Quale mercato per l'Inter? Inzaghi: "Mi servono esterni. Perisic farà benissimo nel mio modulo"

Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi ha risposto anche ad alcune domande di mercato: "Sappiamo che servirà qualcosa in entrata, nel mio modo di vedere il calcio gli esterni sono molto importanti. Young è tornato in Inghilterra, Hakimi è andato via, quindi adesso, senza fretta, faremo qualcosa. Sul problema di Eriksen la società è stata brava e tempestiva, Calhanoglu ci darà tante soddisfazioni".

Dimarco e Perisic possono restare? "Dimarco è cresciuto molto a Verona, lo osserverò e cercherò di farlo rendere al meglio e poi ci sarà una valutazione definitiva. Ma è un giocatore su cui puntiamo. Perisic lo scorso anno ha fatto bene il quinto, è un giocatore importante che appena finito l'Europeo ha preso il Covid. E' ancora in quarantena, ma lo aspetto a braccia aperte e secondo me farà molto bene in questo sistema".

