Quando torna Ibra? Il Milan proverà a recuperarlo per il ritorno contro il Manchester United

Il Milan non vede l'ora di riabbracciare Zlatan Ibrahimovic dopo l'infortunio che gli ha impedito di scendere in campo sia contro l'Udinese che contro il Verona. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport lo svedese dovrà restare ai box per almeno un'altra settimana e l'obiettivo è quello di poterlo riavere a disposizione per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Manchester United in programma per giovedì 18 marzo.