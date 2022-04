Rabiot: "Una delle migliori partite della Juve. Italia fuori dal Mondiale? Spiace ma meglio per noi"

Ai microfoni della Domenica Sportiva, Adrien Rabiot ha commentato il ko della Juventus sull'Inter: "Ci è mancato il gol, abbiamo fatto un errore sul rigore. Abbiamo fatto una delle migliori partite della stagione. L'arbitro ha sbagliato qualcosa, questo cambia la partita. Siamo delusi”.

Non avete mai battuto le prime.

“Il calcio è questo, abbiamo fatto molto bene stasera ma abbiamo perso su un episodio. Non c'è niente da dire, puoi giocare bene e perdere, dobbiamo accettarlo e lavorare per le prossime”.

Ci spera nello scudetto?

“Il nostro obiettivo è finire nelle quattro e qualificarci in Champions, il resto vedremo”.

Cos’ha detto agli italiani che non andranno al Mondiale?

“Mi dispiace per loro, ma sono una buona squadra in meno per noi. Meglio senza l’Italia che con, ma sono deluso per loro perché meritavano di andarci”.