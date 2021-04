Raddoppio del Napoli al 22'. Azione stupenda: Insigne per Osimhen, Crotone sotto 2-0

vedi letture

Il Napoli trova subito il gol del raddoppio. Grandissima azione della squadra di Gattuso: Fabian Ruiz riceve al limite dell'area e apre a sinistra per Insigne, che con una bicicletta mette in mezzo per Osimhen. A porta libera, il nigeriano deve solo spingere in rete. Al 22' è già 2-0 per i padroni di casa, Crotone al tappeto.