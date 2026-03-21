Raddoppio della Cremonese: assist di Vardy, gol di Vandeputte. Parma sotto 0-2 al 68'

Ancora la Cremonese, raddoppio grigiorosso a Parma. Azione di contropiede della squadra di Marco Giampaolo con Vardy che ha servito perfettamente Vandeputte: stop e piatto destro per il centrocampista che ha trovato il suo primo gol in campionato. 0-2 dunque al 68'.