Raddoppio della Cremonese: assist di Vardy, gol di Vandeputte. Parma sotto 0-2 al 68'
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Ancora la Cremonese, raddoppio grigiorosso a Parma. Azione di contropiede della squadra di Marco Giampaolo con Vardy che ha servito perfettamente Vandeputte: stop e piatto destro per il centrocampista che ha trovato il suo primo gol in campionato. 0-2 dunque al 68'.
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