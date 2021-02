Radu out? Inzaghi: "Faremo di necessità virtù. Parolo e Musacchio due alternative"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Sampdoria, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato anche dell'emergenza in difesa dopo l'emergenza in difesa dopo lo stop di Radu che si è operato nella giornata di ieri: "Abbiamo delle defezioni ma siamo abituati, soprattutto in difesa. Cercheremo di fare di necessità virtù. Parolo ha giocato parecchie volte in quel ruolo e Musacchio ha una settimana di lavoro in più sulle gambe. Ma più che l'assetto tattico, conterà la voglia e l'atteggiamento della squadra".