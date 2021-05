Ranieri: "L'ultimo turno infrasettimanale di una stagione assurda, senza tifosi è un altro sport"

Dopo il pesante ko di San Siro, la Sampdoria torna in campo. Domani sera i blucerchiati sfideranno lo Spezia nel terzultimo turno di campionato. In vista della gara del "Ferraris", il tecnico Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della società: "E' l'ultimo turno infrasettimanale di una stagione assurda perché, lo ripeto scusatemi, senza i tifosi è un altro sport. I nostri tifosi ci sono mancati tantissimo perché non giocare con quel pathos, con quel coinvolgimento che solo il pubblico caloroso come quello della Sampdoria ti sa dare non è la stessa cosa. Mancano tre partite alla fine del campionato, ci siamo tolti delle soddisfazioni. Ora ci manca l'ultimo passo che ci farà raggiungere quello che io chiedo ai giocatori".

