Real Madrid-Chelsea, Tuchel: "Dopo il gol subito non abbiamo concesso nulla"

Thomas Tuchel, allenatore Chelsea, parlando a BT Sport: "Abbiamo iniziato la partita molto, molto bene, in modo aggressivo, con tanta qualità. Meritavamo di essere in vantaggio dopo il primo tempo: abbiamo avuto tante occasioni e mezze occasioni in cui è mancata la precisione con l'ultimo pallone per avere più possibilità di segnare".

"Purtroppo hanno segnato su calcio piazzato, ma non c'è stato nient'altro da difendere per noi: non abbiamo concesso alcuna possibilità. Era un risultato un po' deludente a fine primo tempo, la cosa importante è che siamo rimasti calmi e non abbiamo perso fiducia. La velocità, l'intensità sono calate, si sentiva che eravamo un po' stanchi. Dobbiamo convivere con l'1-1".