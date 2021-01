Rebus Mudo Vazquez: la frenata Parma per volere di D'Aversa, l'arrivo di Gomez e la scadenza

vedi letture

Il Mudo Vazquez al centro delle riflessioni sul futuro in casa Parma. La dirigenza ha portato avanti con l'entourage le discussioni sul possibile trasferimento dell'argentino alla corte di Roberto D'Aversa ma è stata la volontà del tecnico, che preferisce un profilo come Adam Ounas ora al Cagliari o Dennis Man dell'FCSB, a essere decisiva. Per questo adesso si aprono nuovi scenari per Vazquez, per il quale il Siviglia del ds Monchi era pronto ad abbassare anche l'indennizzo richiesto ora a gennaio per farlo partire. L'ex giocatore del Palermo dovrebbe restare fuori dalla lista Champions, secondo quel che arriva dalla Spagna, per far porto ad Alejandro Gomez sicché dovrà valutare anche lui stesso quale sarà la soluzione migliore. Restare a scadenza a Siviglia, col rischio di giocare poco da qui al termine, o cedere al richiamo di una delle tante piazze che lo stanno corteggiando, in Italia e non, in questi giorni?